POL-MI: 12-Jährige aus Bad Oeynhausen vermisst

Auf der Suche nach einem vermissten Kind aus Bad Oeynhausen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die 12-Jährige hatte das Elternhaus am Montagabend (18.04.) verlassen und kehrte nicht zurück. Zwischenzeitlich suchte sie allerdings den telefonischen Kontakt zu Familienangehörigen. Ihren Aufenthaltsortsort gab sie jedoch nicht preis. Hinweise, die auf ein Verbrechen deuten, liegen den Ermittlern nicht vor.

Nachdem Nathalie die heimische Wohnung in Bad Oeynhausen am Montag verlassen hatte und nicht zurückkehrte, wandten sich die Eltern an die Polizei. In der Folge ging man mehreren Hinweisen zum Aufenthalt des Kindes im Mühlenkreis sowie in Bielefeld, wo sie mutmaßlich über mehrere soziale Kontakte verfügt, nach. Leider führten die Ermittlungen nicht zum Auffinden der Vermissten, sodass ihr Aufenthalt bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt ist.

Die 12-Jährige, die den Angaben nach deutlich älter wirkt, ist schlank, rund 162 Zentimeter groß und hat dunkelbraunes langes glattes Haar. Beim Verlassen der Wohnung war sie bekleidet mit einem schwarzen langärmligen Oberteil, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen. Zudem führte sie einen schwarzen Rucksack bei sich. Da sie über eine Bahncard für NRW verfügt, ist sie mittels öffentlicher Verkehrsmittel sehr mobil.

Mithilfe der Öffentlichkeitsfahndung erhoffen sich die Eltern sowie die Kriminalpolizei konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Das Foto der Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/78119

