Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220523.2 Büsum: Gewässerverunreinigung im Büsumer Hafen

Büsum (ots)

Am vergangenen Freitagabend ist es im Hafen von Büsum zu einer Gewässerverunreinigung gekommen. Verantwortlich für die Verschmutzung war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fischkutter.

Um 18.50 Uhr erhielten Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel über die Einsatzleitstelle Kenntnis von der Verunreinigung im Büsumer Hafen, Hafenbecken 2. Nach ersten Ermittlungen war hierfür ein Fischkutter verantwortlich. Bei eingeschalteter Maschine des Kutters spritzte Öl aus einem Hydraulikschlauch, der sich nicht angeschlossen an Oberdeck befand. Trotz des Versuches der Reinigung des Oberdecks gelangten Reste des Öls in das Hafenbecken und verursachten die Verunreinigung von etwa 60 × 10 Meter. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell