POL-IZ: 220520.2 Kellinghusen: Sachbeschädigung an Minibagger

Kronprinzenkoog (ots) - Am gestrigen Nachmittag ist in Kronprinzenkoog ein altes Bauernhaus komplett niedergebrannt. Die Schadenshöhe dürfte bei 250.000 Euro liegen, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Kurz nach 14.00 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in den Norderdeichsweg aus, nachdem hier ein Wohnhaus in Brand geraten war. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Freiwilliger ...

mehr