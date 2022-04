Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Seniorenheim - Tresor gestohlen

In der Nacht zum Montag, 11.04.2022, ist in ein Seniorenheim in der Breslauer Straße in Weil am Rhein eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der oder die Einbrecher in das Gebäude und nahmen aus einem Büro einen kleinen Tresor mit. Dieser wurde aufgebrochen in ca. einem Kilometer Entfernung in den Weinreben gefunden. Das darin verwahrte Bargeld fehlte. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt.

