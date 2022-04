Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrrad und Auto streifen sich - Fahrradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 11.04.2022, gegen 10:20 Uhr, haben sich in der Gretherstraße (L 141) in Lörrach ein Auto und ein Fahrrad gestreift. Der 91-jährige Fahrradfahrer stürzte in der Folge und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer den dortigen Radschutzstreifen und hatte die Absicht, nach links in die Nansenstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Streifvorgang mit dem bereits daneben befindlichen Pkw einer 58 Jahre alte Frau. An Fahrrad und Auto entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell