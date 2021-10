Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 04.10.2021 wurde in der Heinrich-Heine-Straße ein mittels Kettenschloß gesichertes Moped Simson B51 in der Farbe Orange entwendet. Die Eigentümerin hatte das Fahrzeug gegen 07:55 Uhr abgestellt. Als sie um 15:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des Kleinkraftrades fest. Durch Anwohner wurde ausgesagt, dass das Moped seit mindestens 14:00 Uhr nicht mehr auf dem Hof steht. Das Moped, inclusive Schloß, welches mitgenommen wurde, hat einen Gesamtwert von 2.320 Euro. Derzeit liegen noch keine Hinweise zu möglichen Tätern vor.

