Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Fahrer eines Smart Forfour nach Spiegelunfall gesucht

Straelen (ots)

Am Freitag (17. Dezember 2021) gegen 07:50 Uhr war ein Autofahrer aus Straelen in seinem Skoda Karoq auf der Arcener Straße in Richtung des Kreisverkehrs Walbecker Straße / Kevelaerer Straße unterwegs, als ihm ein anderer PKW entgegenkam. Nach Angaben des Skoda-Fahrers geriet der andere Wagen immer mehr auf seine Fahrspur, es kam zu einem Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel der Autos. Beide Spiegel wurden dabei beschädigt, an der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des zweiten beteiligten PKW zurück. Demnach handelte es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen Smart Forfour Hatchback, vermutlich schwarz. Der Fahrer oder eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell