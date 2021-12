Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Wohnungseinbruch

Täter entwendet Macbook

Issum (ots)

Am Montag (20.12.2021) kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr zu einem Einbruch in einer Wohnung an der Straße Amray.

Ein unbekannter Täter hatte sich über eine Terrassentür Zugang zu der Wohnung verschafft und mehrere Schränke durchsucht. Der Dieb entwendete ein Macbook und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell