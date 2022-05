POL-IZ: 220523.4 Holstenniendorf: Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Burg (ots) - Am vergangenen Freitag ist ein Kind in Burg von einem Gehweg auf die Straße gelaufen, ohne dass es auf den Verkehr achtete. Ein Auto erfasste den Jungen, der bei dem Unglück leichte Verletzungen erlitt. Um 18.25 Uhr war ein 88-Jähriger in einem Auto auf der Waldstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als der Senior sich auf Höhe zweier sich auf dem Gehweg befindenden Jungen befand, lief einer von diesen ...

mehr