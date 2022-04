Straelen-Herongen (ots) - Ein unbekannter Radfahrer hat in der Nacht von Freitag aus Samstag (9. April 2022) einen schwarzen Opel Adam beschädigt, der am Fahrbahnrand der Straße Pöttbeek in Höhe Hausnummer 10 geparkt war. Der Opel erlitt einen Schaden am Heck. Den Spuren nach ist ein Radfahrer mit einem grobstolligen Vorderreifen - wie z.B. an einem Mountainbike - ...

