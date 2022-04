Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - PKW mit Anhänger nach Unfall mit Schild gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (10. April 2022) gegen 16:50 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an einem Haus an der Grefrather Straße und bat die Anwohnerin, die Polizei zu rufen - man habe mit dem Autoanhänger ein Verkehrszeichen beschädigt. Als die eingesetzten Beamten eintrafen, waren die Frau samt im Auto wartendem Mann, PKW und Anhänger jedoch nicht mehr vor Ort. Auf einer Mittelinsel an der Ecke Grefrather Straße/Grefrather Landstraße entdeckten sie jedoch zwei beschädigte Verkehrsschilder. Die Anwohnerin, die die Polizei rief, beschreibt die unbekannte Frau als zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,60m bis 1,65m groß mit dunklen, kurzen Haaren und von etwas kräftigerer Statur. Sie trug eine Brille. In der Nähe stand ein roter PKW, bei dem es sich um das flüchtige Fahrzeug handeln könnte. Die Frau gab an, man sei auf dem Heimweg nach Duisburg. Das Ehepaar sowie eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell