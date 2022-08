Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.08.2022) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße und einem Sportgeschäft an der Kronenstraße Waren gestohlen zu haben. Ein 60 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 13.00 Uhr, wie er in dem Bekleidungsgeschäft Kleidungsstücke an sich nahm, das Sicherungsetikett entfernte und in das Sportgeschäft ging. Dort nahm er einen Rucksack und eine Sporthose an sich und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den jungen Mann daraufhin fest. Dabei entdeckten die Beamten weitere mutmaßlich gestohlene Kleidung, die der 22-Jährige am Körper trug. Der senegalesische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (17.08.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

