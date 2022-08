Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gast geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Mittwochmorgen (17.08.2022) in einer Gaststätte an der Hauptstätter Straße einen 25 Jahre alten Gast geschlagen und dessen Mobiltelefon geraubt. Der 25-Jährige war gegen 07.00 Uhr auf dem Weg zur Toilette, als er auf die drei Männer traf, die ihn angriffen und ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche zogen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Josef-Hirn-Platz. Das Opfer beschrieb die Täter als etwa 25 Jahre alte und etwa 180 Zentimeter große Männer mit dunkler Hautfarbe. Alle hatten dunkle Haare, wobei einer der Männer Rastalocken trug, mit einem roten Tanktop bekleidet war und eine Bauchtasche dabeihatte. Ein Weiterer trug ein schwarzes T-Shirt und ein Kopftuch. Der Dritte war mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Jeanshose und Turnschuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell