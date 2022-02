Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rauchmelder rettet Leben - aufmerksame Nachbarn alarmieren die Feuerwehr

Ratingen (ots)

Ratingen Mitte, Bechemer Str. 15:24 Uhr

Die Feuerwehr wurde um 15:24 zu einem vermutlichen Zimmerbrand auf der Bechemer Str alarmiert. Bei der Meldung war schon bekannt, dass sich noch eine Person in der Wohnung aufhalten sollte. Nach Eintreffen wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr und Brechwerkzeug zur betroffenen Wohnung beordert. Der Trupp musste sich gewaltsam Zugang zur Brandwohnung verschaffen. Nachdem die Tür geöffnet war, kam dem Trupp die Mieterin in der leicht verrauchten Wohnung schon entgegen. Umgehend wurde die Mietern dem Rettungsdienst übergeben und gesichtet. Glücklicherweise blieb die Mieterin unverletzt. Zeitgleich wurde durch den vorgehenden Trupp eine heiße Pfanne vom Herd genommen und die Wohnung natürlich quer gelüftet. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Mieterin in ihre Wohnung zurück kehren.

