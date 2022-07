LPI-J: Fahrzeug beschlagnahmt

Weimar (ots) - Zwei verletzte Personen und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag an der Kreuzung Rießnerstraße / Industriestraße ereignete. Die 27-jährige Fahrerin eines Renaults übersah beim Einbiegen auf die Rießnerstraße einen bevorrechtigten Audi. Beide Wagen stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen Toyota geschleudert, welcher gerade von der Rießnerstraße nach links in die ...

mehr