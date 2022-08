Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weinflasche gestohlen und gegen Autos getreten

Kaiserslautern (ots)

Wegen diverser Straftaten ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Mann. Es geht um Ladendiebstahl und Sachbeschädigung. Im Rahmen einer Kontrolle einer Personengruppe in der Altenwoogstraße am frühen Freitagmorgen gaben zwei der Kontrollierten an, dass einer aus ihrer Gruppe, der 20-Jährige, eine Weinflasche an der Tankstelle geklaut habe. Des Weiteren beschuldigten sie den jungen Mann, auf dem Weg von der Innenstadt zur Altenwoogstraße an geparkte Autos getreten zu haben; insbesondere im Bereich der Altenwoogstraße, des Hilgardring und des Benzinoring. Ob dabei Beschädigungen an den Fahrzeugen entstanden, konnte die Gruppe nicht sagen. Die Polizisten fuhren die Strecke im Anschluss ab, konnten aber keine beschädigten Fahrzeuge finden. Die Polizei bittet Zeugen oder eventuell Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion in der Gaustraße unter 0631 369-2150 zu melden. |elz

