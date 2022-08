Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin angefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen an der Kreuzung St.-Franziskus-Straße und Moltkestraße verletzt worden. Der Fahrer des Pkws entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Radlerin zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 28-jährige Radfahrerin gegen 6:45 Uhr die St.-Franziskus-Straße von der Königstraße kommend in Fahrtrichtung Haagstraße. Der Pkw-Fahrer war in der Moltkestraße in Richtung Pariser Straße unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte er mit der bevorrechtigten Fahrradfahrerin. Die 28-Jährige stürzte und zog sich Prellungen zu. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden an der Beifahrerseite. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder das beteiligte Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell