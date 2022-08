POL-BO: Radarkontrollen für die 33. Kalenderwoche 2022

Witten (ots) - Am Mittwochmittag, 10. August, kam es in Witten-Borbach zu einem Unfall, bei dem ein 67-jähriger Herdecker schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 67-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Kohlensiepen in Fahrtrichtung Ruhr. In Höhe der Hausnummer 9 verlor der Herdecker aus bislang ungeklärter Ursache die ...

