Polizei Bochum

POL-BO: Die Kripo bittet um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt auf eine Herner Tankstelle im Juni (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5245577) veröffentlicht die Polizei jetzt mit richterlichem Beschluss Fotos des Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/85136

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall hat sich bereits am Samstag, 11 Juni 2022, in einer Tankstelle am Hölkeskampring 109 in Herne-Mitte ereignet. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, den Verkaufsraum gegen 14.30 Uhr betreten und einen Angestellten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aus der Kasse aufgefordert zu haben. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell