POL-BO: Alleinunfall mit Fahrrad - 67-jähriger Mann in Witten schwer verletzt

Herne (ots) - Ein sogenannter "Dooring"-Unfall ereignete sich am Mittwoch, 10. August, gegen 11.15 Uhr an der Hauptstraße in Herne-Wanne. In dem Moment, als eine 68-jährige Radfahrerin aus Herne in Höhe der Hausnummer 313 an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, wollte der im Auto sitzende Fahrer (30 Jahre, aus Herne) aussteigen. Als er die Autotür öffnete, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Hernerin ...

