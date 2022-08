Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin (68) wird bei "Dooring"-Unfall verletzt

Herne (ots)

Ein sogenannter "Dooring"-Unfall ereignete sich am Mittwoch, 10. August, gegen 11.15 Uhr an der Hauptstraße in Herne-Wanne.

In dem Moment, als eine 68-jährige Radfahrerin aus Herne in Höhe der Hausnummer 313 an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, wollte der im Auto sitzende Fahrer (30 Jahre, aus Herne) aussteigen. Als er die Autotür öffnete, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin.

Die Hernerin stürzte zu Boden. Sie wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Diesen Unfall nimmt die Polizei noch einmal zum Anlass, Autofahrer auf den "holländischen Griff" hinzuweisen. Dabei öffnet der Fahrer oder Beifahrer seine Tür mit der zur Mittelkonsole nächsten Hand. Dadurch dreht der Fahrer oder Beifahrer seinen Oberkörper automatisch nach links beziehungsweise nach rechts und hat so herannahende Radfahrer schneller und besser im Blick. So können Unfälle bestenfalls vermieden werden.

