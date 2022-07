Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Umhängetasche gestohlen - hoher Diebstahlschaden

Freiburg (ots)

Während dem Besuch einer Gaststätte in einem großen Einkaufscenter in Friedlingen wurde am Samstag, 16.07.2022, einem 75-jährigen Mann seine Umhängetasche gestohlen. Gegen 17.00 Uhr bemerkte der 75-Jährige das Fehlen seiner Umhängetasche, welche zuvor auf dem Tisch lag. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Hörgerät, Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere tausend Euro. Kurze Zeit später versuchten die Unbekannten mit den gestohlenen Bankkarten Bargeld an einem Automaten in Frankreich abzuheben. Nach jetzigem Kenntnisstand misslangen diese Versuche.

