POL-HI: Elze/ Wülfingen Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Hildesheim (ots)

(eic) Am Freitag, 03.12.21 kam es gegen 07.20 Uhr auf der Calenberger Straße in Elze/OT Wülfingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Dabei befuhr ein vermutlich dunkler VW Polo die Calenberger Straße in Richtung Pattensen und bog dann in die L 461 in Richtung Eldagsen ab. Hierbei missachtete er den Vorrang des ihm entgegenkommenden Fahrer eines KIA Sorento, der um einen Unfall zu verhindern, sehr stark abbremsen musste. Infolgedessen fuhr ein Führer eines VW Golf auf den KIA auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4000,- EUR Der verursachende Führer des VW Polo setzte seine Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, in Richtung Eldagsen fort.

Wer Hinweise zu diesem dunklen VW Polo bzw. dessen Fahrer machen kann, wird gebeten die Polizei in Elze unter der Telefon-Nummer 05068-9303-0 anzurufen.

