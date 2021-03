Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wechselbetrüger unterwegs

Landau (ots)

Beute im dreistelligen Bereich hatte ein Wechselbetrüger am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr in Landau gemacht. Der Täter hatte den Kassierer eines Supermarktes im Horstring gebeten, ihm 500 Euro zu wechseln. Hierbei griff der Täter in die Kasse und zählte selbst Geld ab. Auf Ansprache durch den Kassierer nahm er seine 500 Euro wieder an sich und verließ das Geschäft. Im Nachgang wurde festgestellt, dass der Täter bei dem Wechselbetrug mehrere hundert Euro erbeutete. Er wird wie folgt beschrieben: 1,70m bis 1,75 m groß, korpulente Statur, trug eine schwarze Wollmütze und eine graue Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich bei der Polizei in Landau telefonisch unter 06431/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

