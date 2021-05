Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (622) Bundespolizist bei Kontrolle angegriffen

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.05.2021) bemerkte ein Beamter der Bundespolizei am Nordostbahnhof in Nürnberg eine Personengruppe, die verdächtig war, Betäubungsmittel mitzuführen. Bei der Kontrolle griff ein 22-Jähriger den Polizeibeamten an und verletzte ihn.

Ein uniformierter Beamter der Bundespolizei (28) war am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr auf dem Heimweg, als ihm eine vierköpfige Personengruppe am Nordostbahnhof in Nürnberg auffiel. Es ergab sich der Verdacht, dass die Gruppe Betäubungsmittel mitführt.

Die Personengruppe bemerkte schließlich den Polizeibeamten und wollte flüchten. Der Beamte versuchte noch einen jungen Mann aus der Gruppe festzuhalten und ihn einer entsprechenden Kontrolle zu unterziehen. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletzte den Beamten. Anschließend konnte der junge Mann zunächst unerkannt flüchten. Allerdings ließ er seinen Rucksack am Tatort zurück. Im Rucksack befanden sich Hinweise auf die Identität des 22-jährigen Tatverdächtigen und eine größere Menge an Betäubungsmitteln.

Der 22-Jährige ist momentan unbekannten Aufenthalts. Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Weiterhin ermittelt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ein weiterer 19-Jähriger aus besagter Gruppe verblieb freiwillig vor Ort. Die folgende Durchsuchung brachte bei ihm ebenfalls eine geringe Menge an Betäubungsmitteln zum Vorschein.

Ihn erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Markus Baumann/n

