Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Einkaufswagenunterstand in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 01. auf den 02.12.2021 den Unterstand für die Einkaufswagen auf einem Parkdeck eines Discountmarktes in der Sedanstraße.Durch den oder die Täter ist in dem freistehenden Unterstand ein Feuer entzündet worden, wodurch sowohl der Unterstand als auch mehrere Einkaufswagen beschädigt worden sind. Der Schaden beläuft sich laut vorläufigen Angaben auf ca. 2750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

