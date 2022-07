Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Radfahrer - Auffahrunfall

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Fulda. Am Donnerstag (28.07.) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda befuhr die Hohenlohestraße in Fahrtrichtung Engelhelmser Straße. Auf Höhe der Kreuzung Keltenstraße / Chattenstraße ordnete er sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mittig auf dem Fahrstreifen ein, um nach links abzubiegen. Eine dahinterfahrende 67-jährige Opel-Fahrerin aus Fulda fuhr links an dem Fahrradfahrer vorbei und streifte hierbei aus noch unklarer Ursache das Fahrrad. Der 33-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Am Donnerstag (28.07.) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand. Eine 38-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda befuhr nach aktuellem Kenntnisstand die Bronnzellerstraße in Richtung Ortsausgang um dann nach links in einen Ausläufer der Bronnzellerstraße abzubiegen. Zeitgleich verließ ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda den dortigen Kreisverkehr in dieselbe Richtung. Aus noch unklarer Ursache fuhr er dabei auf die Skoda-Fahrerin, welche gerade abbiegen wollte, auf. Der Skoda wurde in den Ausläufer der Bronnzellerstraße und der BMW nach rechts geschleudert. Dabei beschädigte er zudem einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota einer Frau aus Fulda. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

