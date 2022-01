Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch ins Sportheim des TuS

Schmalenberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in das Sportheim des TuS Schmalenberg, Am Vogelskopf, ein. Ein Fenster wurde aufgehebelt, mehrere Trikotsätze wurden durchwühlt, Farbeimer wurden ausgeleert und Schubladen geöffnet. Außerdem wurde ein Trikot in ein Waschbecken gestopft und anschließend der Wasserhahn aufgedreht. Entwendet wurden lediglich 5 Euro Münzgeld und eine Sporttasche. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell