Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ausgehobener Kanaldeckel beschädigt Auto

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 08:55 Uhr, befuhr ein Pkw die Schwanenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 37 nahm der Fahrer einen dumpfen Schlag war und sah im Rückspiegel einen aus dem Boden herausstehenden Kanalschachtdeckel. Eine Leichtmetallfelge mit Reifen wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt. Es handelt sich bei einer solchen Tat um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und damit um eine schwerwiegende Straftat, weshalb die Polizei Zeugen oder Hinweisgeber darum bittet, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

