Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Bechhofen (ots)

Im Zeitraum vom 18.1.2022, 20.00 Uhr bis zum 19.1.2022, 01.55 Uhr, kam es in Bechhofen zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt in der Hauptstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Diebesgut konnte bisher nicht festgestellt werden. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Täterhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell