Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baustelle - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf nach Rollerunfall

Fulda (ots)

Diebstahl von Baustelle

Fulda. Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Dienstag (26.07.) und Donnerstag (28.07.) unerlaubt auf eine umzäunte Baustelle in der Olympiastraße. Anschließend entwendeten die Langfinger ein Starkstromkabel in einer Länge von circa zwei Metern und flüchteten. Der Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der St.-Vinzenz-Straße wurde in der Zeit von Dienstagnachmittag (26.07.) bis Donnerstagnachmittag (28.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören eines Kellerfensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Rollerunfall

Fulda. Einem aufmerksamen 44-jährigen Zeugen fielen am frühen Freitagmorgen (29.07.), gegen 3 Uhr, zwei Jugendliche auf, die sich in der Nähe eines Firmengeländes in der Hermann-Muth-Straße im Bereich eines dort abgestellten Zweirades aufhielten. Die beiden jungen Männer führten einen roten Roller des Herstellers "Honda" mit sich. Da dem 44-jährigen Mann aus Fulda die Situation merkwürdig vorkam, beabsichtigte er die beiden Personen anzusprechen. Diese flüchteten jedoch umgehend auf dem roten Zweirad in Richtung eines nahegelegenen Firmenparkplatzes, wo sie aus noch unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug zu Fall kamen und daraufhin wegrannten. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte anschließend fest, dass der verunfallte Roller zuvor kurzgeschlossen worden war. Die genauen Hintergründe sind derzeit jedoch noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden Rollerfahrenden können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - circa 1,60 Meter groß - schlanke Statur - schmales Gesicht - trug eine Base-Cap mit einer schwarzen Kapuze eines Pullovers darüber

Person 2:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - kräftige Statur

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden jungen Männer bei dem Sturz mit dem Zweirad verletzten.

Zur Klärung des Sachverhaltes, sucht die Polizei nun nach den beiden Personen sowie weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell