Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Hünfeld (ots)

Am Donnerstag (28.07.) kam es gegen 11.39 Uhr in der Straße Niedertor in Hünfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Eine 69jährige Eiterfelderin befuhr mit ihrem BMW Mini die Straße Niedertor aus Richtung Gartenstraße kommend in Fahrtrichtung Hersfelder Straße. Ein 61jähriger Fußgänger befand sich in der Straße Niedertor auf dem Gehweg. In Höhe der Hausnummer 8 überquerte der Fußgänger die Straße und wurde frontal vom BMW Mini erfasst. Er kam circa 5 Meter vor dem BMW Mini zum Liegen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an den Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Identität des Fußgängers ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, POK Helgert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell