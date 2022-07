Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Ein schwarzer Audi A3 wurde am Mittwoch (27.07.) von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Audi war in der Zeit von 7.15 Uhr bis 15.30 Uhr in der Pacellialle, auf dem Parkplatz einer medizinischen Einrichtung, ordnungsgemäß rückwärts in einer Parkbox abgestellt worden. Der Unfallverursacher beschädigte den linken Kotflügel und die Frontstoßstange des Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bebra. Am Mittwochabend (27.07.), gegen 22.20 Uhr, befuhr ein Golf-Fahrer aus Wehretal die L 3250 aus Richtung Nentershausen-Bauhaus kommend in Richtung Bebra-Iba. Ein Audi-Fahrer aus der Gemeinde Wildeck befuhr zeitgleich die L 3250 in entgegengesetzte Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Golf-Fahrer dabei in einer Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr ab und stieß mit dem Audi zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 30.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Bad Hersfeld. Am Freitag (22.07.), gegen 19 Uhr, befuhren ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW und ein 26-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Audi die Berliner Straße aus Richtung Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Heinrich-von-Stephan-Straße. An der Ampel musste der VW-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Der Audi-Fahrer bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Golf auf. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall beim Vorbeifahren

Heringen. Am Dienstag (26.07.). gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Heringen mit einem Seat Cupra Ateca die Heimboldshäuser Straße aus Richtung Wölfershausen kommend in Fahrtrichtung Lengers. Hier hielt der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen an, um anschließend rückwärts in eine Hofeinfahrt einzufahren. In dieselbe Fahrtrichtung fuhr zeitgleich auch ein 46-jähriger Mann - ebenfalls aus Heringen - mit einem Hyundai ix35. Dieser stieß aus noch unklarer Ursache beim seitlichen Vorbeifahren mit dem Fahrzeug des 36-Jährigen zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (27.07.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem Leichtkraftrad die Straße "An der Linde" und wollte nach links in die Landecker Straße einbiegen. Im Kurvenverlauf geriet das Leichtkraftrad aus noch ungeklärter Ursache ins Rutschen und der junge Mann sowie sein Mitfahrender stürzten. Der 15-jährige Sozius aus Schenklengsfeld musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

