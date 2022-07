Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Schule - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus - Holzhütte beschädigt

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Schule

Fulda. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Mittwoch (27.07.) mehrere Fenster - unter anderem Dachfenster - eines öffentlichen Schulgebäudes in der Huberstraße. Darüber hinaus beschmierten sie einige Glasscheiben mit Seifenwasser. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Das Versicherungskennzeichen 619 LRX eines orangefarbenen Leichtmofas des Herstellers Zündapp entwendeten Unbekannte in der Zeit von Montag (18.07.) bis Donnerstag (21.07.). Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Abstellplatz für Zweiräder in der Bahnhofstraße.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am späten Mittwochabend (27.07.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "An St. Kathrin" ein. Durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugen beobachteten eine etwa 1,60 Meter große Person mit dunkler Kleidung, einem dunklen Halstuch, einer dunklen Kopfbedeckung und einem schwarzen Rucksack, die sich zum Tatzeitpunkt von dem Haus entfernte. Ob diese mit der Tat in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Holzhütte beschädigt

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (24.07.) beschädigten Unbekannte eine Holzhütte auf einem Parkplatz in der Münsterfeldallee in Neuenberg. Die Täter rissen die Hütte aus der Verankerung, wodurch der Rahmen des Bauwerks erhebliche Schäden - in Gesamthöhe von etwa 2.000 Euro - davontrug.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

