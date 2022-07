Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Burghaun (ots)

Am Mittwochabend (27.07.) kam es gegen 22.05 Uhr auf der B 27, Bereich Abfahrt Oberhaun, zu einem schwerem Verkehrsunfall mit einem Motorrad und zwei Pkw. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck befuhr mit ihrem Toyota die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Hünfeld und wollte an der Abfahrt Oberhaun nach links in die Kasseler Straße abbiegen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Niederaula fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seiner Kawasaki auf der B 27 in der Gegenrichtung. Beim Abbiegen des Pkw von der Bundesstraße streifte das Motorrad das Heck des Toyotas, so dass dieser sich drehte und einen an der Abfahrt haltenden Pkw Porsche einer 51-jährigen Fahrerin aus Haunetal touchierte und ebenfalls beschädigte. Der Motorradfahrer fiel durch den Aufprall von seiner Maschine und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sein Krad schleuderte weiter über die Gegenfahrbahn, unter der dortigen Schutzplanke hindurch und fing schließlich Feuer. Durch Ersthelfer wurden Rettungsdienst und Polizei verständigt sowie das brennende Zweirad abgelöscht. Der Motorradfahrer wurde vor Ort durch einen Notarzt und ein Rettungswagenteam erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Gesamtschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen in Höhe von circa 14.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache und zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Fulda ein Gutachter zur Unfallstelle beordert. Der Unfallbereich wurde hierzu durch die Feuerwehr mit einem Lichtmast ausgeleuchtet. Es waren weiterhin vier Streifen der Polizei aus Bad Hersfeld und Hünfeld im Einsatz. Der Toyota und die Kawasaki wurden jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Erstellung des Unfallgutachtens war die B 27 in diesem Bereich bis etwa 01 Uhr gesperrt.

