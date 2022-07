POL-OH: Brand in der Bad Hersfelder Innenstadt

Vogelsbergkreis (ots) - Sachbeschädigung an Schule Alsfeld. Unbekannte rissen in der Nacht zu Dienstag (26.07.) auf einem Schulhof in der Straße "Im Kleegarten" ein Schild aus der Verankerung und warfen einen Gullideckel gegen eine Eingangstür. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 350 Euro. Hinweise bitte an ...

