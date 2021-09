Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Extrem geschminkte Frauen mit 50-Euro-Schein

Iserlohn (ots)

Zwei extrem geschminkte Frauen sind am Dienstagmittag aufgefallen, weil sie sie Einlass in Wohnungen begehrten. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Frauen Diebstahl oder Betrug planten und warnt deshalb.

Gegen 12.15 Uhr klingelten die beiden Frauen bei einem 82-jährigen Mann an der Theodor-Fleitmann-Straße. Als er die Tür öffnete, kamen sie in den Flur und erklärten, dass sie einem Nachbarn einen 50-Euro-Schein in den Briefkasten werfen wollten. Eine der Frauen sprach dabei mit einem offensichtlich gespielten französischen Akzent. Der 82-Jährige sollte das "Einwerfen" mit einer Unterschrift "bezeugen". Dabei sollen die Frauen den Senior bedrängt haben, damit er sie in seine Wohnung lasse. Als er ablehnte und die Frauen aufforderte zu gehen, beschimpften sie ihn in einer osteuropäischen Sprache. Das Ganze kam dem Senior verdächtig vor, weshalb er die Polizei anrief.

Während die Polizei die Anzeige aufnahm, klingelte mutmaßlich eine der Frauen bei einer 89-jährigen Iserlohnerin am Anemonenweg. Die Seniorin drückte zwar die Haustür auf, öffnete aber ihre mit einer Sicherungskette gesicherte Tür nur einen Spalt breit. Die Fremde draußen holte einen 50-Euro-Schein heraus. Auch dort wollte die Fremde eine Unterschrift als Bestätigung, dass sie den Geldschein in den Nachbarbriefkasten eingeworfen habe. Dazu müsse sie in die Wohnung der 89-Jährigen. Die Seniorin lehnte ab, schloss die Tür und rief die Polizei an.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Frauen dürften zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Eine von ihnen war schlank, die andere beleibt. Letztere trug eine Brille. Beide Frauen waren extrem geschminkt. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie misstrauisch. (cris)

