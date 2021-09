Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei nach Verkehrsbehinderung

Firmeneinbruch

Lüdenscheid (ots)

Eine Verkehrsbehinderung in der Innenstadt endete gestern mit einer Krankenhausbehandlung. An der Kommandantenstraße, Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße soll ein Audi-Fahrer so ungünstig gehalten haben, dass ein Lüdenscheider nicht mehr mit seinem Auto vorbeikam. Der 43-Jährige hupte den Verkehrssünder an und beschimpfte ihn nach eigenen Worten als "Idioten". Daraufhin soll es zu einer Schlägerei und Tritten gegen das Auto des 43-Jährigen gekommen sein. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW blieb eine Delle zurück. Der ebenfalls tatverdächtige Kiersper (43) erschien kurz darauf seinerseits auf der Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Er sei u.a. gewürgt und beleidigt worden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen beide Autofahrer aufgenommen. (dill)

Metalldiebe verschafften sich vermutlich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zu einem verlassenen Firmengebäude an der Wiesenstraße, Ecke Kampstraße. Sie versuchten Kupferkabel zu entwenden, ließen die Beute jedoch zurück. Zeugen bemerkten die Tat am Mittwochabend. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

