Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - In Wohnmobil eingebrochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Hohenroda. Unbekannte hebelten mehrere Türen eines in Sanierung befindlichen Gebäudes in der Mansbacher Straße im Ortsteil Ransbach auf und verursachten hierdurch Sachschaden von circa 500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Einbruchsspuren wurden am Montag (25.07.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnmobil eingebrochen

Bad Hersfeld. Ein auf einem Pendlerparkplatz in der Heinrich-Börner-Straße abgestelltes, graues Wohnmobil des Herstellers Fiat wurde in der Zeit von Sonntagmorgen (24.07.) bis Dienstagmittag (26.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in den Fahrzeuginnenraum, aus dem sie eine Warnweste sowie zwei Adapter für Apple-Geräte im Gesamtwert von rund 30 Euro stahlen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen. In ein Einfamilienhaus im Hardtweg in Lengers brachen Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (22.07.) bis Montagabend (25.07.) ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, aus dem sie einen Akkuschrauber der Marke Bosch, eine Motorsense, eine Kettensäge und ein Laubgebläse - alle des Herstellers Husqvarna - sowie eine geringe Menge Bargeld entwendeten. Das gesamte Diebesgut hat einen Wert von circa 750 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell