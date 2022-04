Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher wollten Kabel stehlen

Isselburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag fuhren noch unbekannte Täter (vermutlich mit einem weißen Mercedes Sprinter) über die Bollwerksweide an die Rückseite eines Grundstücks einer Firma, deren postalische Anschrift sich an der Industriestraße befindet. Die Täter beschädigten den Grundstückszaun und entwendeten ein hochwertiges Kabel. Das Kabel zerschnitten sie außerhalb des Geländes in ca. zwei Meter lange Stücke, ließen diese aber schließlich am Tatort zurück. Vermutlich fühlten sie sich durch Mitarbeiter der geschädigten Firma entdeckt und waren daraufhin geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

