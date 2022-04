Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Spiegel beschädigt und weitergefahren

Stadtlohn (ots)

Mutmaßlich die Fahrerin eines großen Reisemobils ist für einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Stadtlohn verantwortlich. Gegen 08.15 Uhr hatte der Geschädigte seinen Kleintransporter gegenüber einer Bäckerei an der Eschstraße abgestellt. Zeugen berichteten, dass sie einen lauten Knall gehört und sofort in die Richtung gesehen hätten: Ein Wohnmobil sei gerade an dem Transporter vorbeigefahren und Kunststoffteile seien zu Boden gefallen. Das Wohnmobil, das zuvor vom Hessenweg aus kommend nach links auf die Mühlenstraße abgebogen sei, hätte eine junge Frau gefahren. Sie sei in Richtung Südlohn weitergefahren. Die Polizei bittet die Fahrerin sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

