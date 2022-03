POL-LB: Ludwigsburg: Widerstand geleistet und Polizeibeamte leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) - Wohl beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr einen in der Monreposstraße in Asperg am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Hinweise unter Tel. 07154 1313-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

