POL-BOR: Bocholt - Pedelecs bei Einbruch gestohlen

Gronau (ots) - Versucht einzubrechen haben Unbekannte in zwei Geschäftsgebäude in Gronau. Zu den Geschehen am Berliner Platz kam es zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, beziehungsweise Samstag, 14.00 Uhr, und Dienstag, 09.50 Uhr. In beiden Fällen gelangten die Einbrecher nicht in die Räumlichkeiten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. Kontakt für Medienvertreter: ...

