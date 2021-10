Polizei Hagen

POL-HA: Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstagmittag (28.10.2021) hat ein derzeit unbekannter Mann einen Juwelier in der Berliner Straße überfallen. Der Täter betrat gegen 12.45 Uhr das Geschäft und schlug nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrfach mit der Pistole auf den 57-jährigen Inhaber ein. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte aus dem Laden und entfernte sich mit einem Fahrzeug vom Tatort. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet. Der Ladeninhaber wurde bei dem Überfall schwer am Kopf verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tathergangs und des flüchtigen Täters aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell