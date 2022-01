Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage

Gera (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum vom 09.01.2022 bis 16.01.2022 gewaltsam in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Bieblacher Straße eingedrungen. Aus der Garage wurden diverse Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei Gera ermittelt in dieser Sache wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich zu melden. Tel. 0365-8290.

