Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Zwei Fahrradfahrer schwer verletzt

Eiterfeld. Am Sonntag (24.07.), gegen 13 Uhr, wollte ein 35-jähriger Traktorfahrer aus Eiterfeld nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen von Oberweisenborn kommend nach links auf die L 3171 in Richtung Eiterfeld-Fürsteneck einbiegen. Dabei kollidierte er mit einer vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Fahrradfahrerin aus Schenklengsfeld, die aus Richtung Fürsteneck in Richtung Unterweisenborn unterwegs war. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

An demselben Tag ereignete sich, gegen 13:40 Uhr, in Eiterfeld-Buchenau ein weiterer Fahrradunfall. Dabei kam ein 42-jähriger Fahrradfahrer, der die Straße "Heilig Kreuz" bergab in Richtung Ortsmitte fuhr, aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert werden.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Baumbach. Am Montag (25.07.), zwischen 9.45 und 14 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter, schwarzer BMW in der Sterkelshäuser Straße im Bereich des hinteren, rechten Stoßfängers durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Nentershausen. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordhausen befuhr am Montag (25.07.), gegen 08.15 Uhr, mit einem Crafter die Straße "Marktplatz" aus Richtung Elzebachstraße kommend und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links auf die Kasseler Straße einbiegen. Eine 82-jährige VW-UP-Fahrerin aus Nentershausen befuhr zeitgleich die Kasseler Straße aus Richtung Nentershausen-Weißenhasel kommend in Richtung Nentershausen-Bauhaus. Im Kreuzungsbereich Kassler Straße/ Marktplatz/ Unter den Linden kollidierte der 44-jährige Fahrer mit der vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin. Die 82-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Da ihr Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (25.07.), gegen 9:50 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Mann aus Schwedt an der Oder mit einem Lkw und ein 63-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Audi S3 die Friedloser Straße stadtauswärts. Beim Einbiegen in die Sonderhäuser Straße schwenkte der Sattelzug des 54-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen so weit aus, dass er mit der Fahrerseite des Audis kollidierte. Durch die Kollision wurde die Fahrerseite des Pkw stark beschädigt und auch der Auflieger des Sattelzugs trug Schäden davon. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 9.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Montag (25.07.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Ford Focus die Reichsstraße aus Richtung Dippelstraße kommend in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Ein 26-jähriger Mann aus Neuenstein befuhr zur selben Zeit mit seinem Rennrad den Radweg in gleicher Richtung, der sich rechtsseitig der Fahrbahn befindet. Beim Einbiegen auf einen Parkplatz einer dortigen Bankfiliale stieß die Bad Hersfelderin mit dem Radfahrer zusammen. Der 26-Jährige kollidierte dabei mit der rechten Seite des Ford und wurde über die Motorhaube geschleudert. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand zudem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.150 Euro.

Verkehrsunfall mit Linienbus

Bad Hersfeld. Am Montag (25.07.), gegen 7.50 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Linienbus die Meisebacher Straße stadteinwärts. Hinter dem Linienbus fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein 86-jähriger Mann mit einem Mercedes. Als der Linienbus die Bushaltestelle Meisebacher Straße/ Ecke "Am La" passiert hatte, hielt der Busfahrer an, um Fahrgäste ein- beziehungsweise aussteigen zu lassen. Der hinter dem Bus fahrende Mercedes-Fahrer bemerkte den Anhaltevorgang vermutlich zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Linienbus auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.300 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Heringen. Am Montag (25.07.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Dippach mit einem E-Bike die Landstraße 3172 aus Dippach in Richtung Leimbach. Zur selben Zeit befuhr ein 58-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Lkw die Kreisstraße 4 aus Richtung Widdershausen kommend. In Höhe der Einmündung der Kreisstraße 4 zur Landstraße 3172 musste der Zweiradfahrer verkehrsbedingt anhalten. Bei der Einfahrt in die Landstraße 3172 touchierte der Lkw-Fahrer den Pedelec-Fahrer mit der rechten Frontseite seines Fahrzeugs. Hierbei stürzte der 65-jährige Mann und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenaus gebracht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 120 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell