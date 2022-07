Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kraftstoff und Rüttelplatte gestohlen - Einbruch in Schule - Diebstahl aus Turnhalle einer Schule

Fulda (ots)

Kraftstoff und Rüttelplatte gestohlen

Neuhof. Von einer Baustelle in der Gewerbestraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (25.07.) eine Rüttelplatte sowie rund 200 Liter Diesel. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen näherten sich die Täter aus Richtung eines Firmengeländes an einen auf der Baustelle befindlichen Bagger an. Aus der Schaufel der Baumaschine entwendeten die Diebe dann die circa 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte. Wie die Langfinger das Diebesgut im Gesamtwert von rund 8.500 Euro abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Gläserzell. Eine Schule in der Terrassenstraße wurde in der Zeit von Freitagnachmittag (22.07.) bis Montagmorgen (25.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören einer Türverglasung gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Beamer, einer Spezialkamera und verschiedenen Süßigkeiten im Gesamtwert von circa 1.000 Euro flüchteten die Täter unerkannt. Es entstand außerdem Sachschaden von etwa 750 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Turnhalle einer Schule

Fulda. Unbekannte verschafften sich am Montag (25.07.), zwischen 17 Uhr und 17-15 Uhr, durch eine Notausgangstür unberechtigten Zugang zu der Sporthalle einer Schule in der Straße "Am Kronhof". Anschließend entwendeten die Langfinger eine geringe Menge Bargeld aus zwei in den Räumlichkeiten befindlichen Rucksäcken und stellten insgesamt zehn Getränkekisten zum Abtransport an der Notausgangstür ab. Ein Betreuer einer zu dieser Zeit dort stattfindenden Ferienfreizeit wurde auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin zwei Jugendliche fußläufig über den Sportplatz in Richtung Fuldaaue flüchteten.

Die beiden Jugendlichen können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 16 bis 18 Jahre alt - circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß - schlanke Statur - trug eine lange schwarze Hose - trug eine dunkle Oberbekleidung - trug eine dunkle Basecap - führte einen blauen Rucksack der Marke Puma mit sich

Täter 2:

- männlich - etwa 16 bis 18 Jahre alt - schlanke Statur - sehr kurze, braune Haare - trug eine lange, braune Hose - trug ein weißes T-Shirt - führte eine dunkle Tasche mit sich

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell