Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Einbruch in Testzentrum und Lkw aufgebrochen - Scheibe eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Ein schwarzer VW Multivan wurde in der Nacht zu Montag (25.07.) Ziel unbekannter Täter. Als die Einbrecher eine Scheibe des Pkw einschlugen, löste dessen Alarmanlage aus. Daraufhin ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Tatvorhaben ab und flüchteten unerkannt. An dem VW entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Testzentrum und Lkw aufgebrochen

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (22.07.) bis Montag (25.07.) in ein Corona-Testzentrum in der Landecker Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Darüber hinaus wurde eine Scheibe eines weißen Lkw des Herstellers Daimler Chrysler auf dem Gelände einer angrenzenden Firma eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist momentan noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld. Die Seitenscheibe eines VWs schlugen Unbekannte in der Zeit von Freitag (22.07.) bis Montag (25.07.) auf dem Gelände einer Firma in der Hainstraße ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell