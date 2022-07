Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots)

Romrod. Unbekannte brachen in ein Vereinsheim in der Zeller Straße ein, indem sie ein Fenster des Gebäudes einschlugen. Anschließend entwendeten die Langfinger eine noch unbekannte Menge Bargeld aus den Räumlichkeiten und hinterließen rund 500 Euro Sachschaden. Der Einbruch wurde am Montagvormittag (25.07) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

