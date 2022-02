Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lottogeschäft - Alarm ausgelöst

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Gegen 4 Uhr am Samstag, 26. Februar, löste der Einbruchsalarm in einem Kiosk auf der Hammer Straße aus - die Täter schlugen eine Scheibe ein. Die Unbekannten gelangten gewaltsam in das Innere und lösten dabei einen akustischen Alarm aus. Zur Tatbeute kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell